Başkan Böcek'ten 19 Mayıs mesajı
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Başkan Böcek'ten 19 Mayıs mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin yazdığı kurtuluş destanı bizler için daima bir övünç kaynağı olmuştur.

Başkan Böcek'ten 19 Mayıs mesajı
17.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:19

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin yazdığı kurtuluş destanı bizler için daima bir övünç kaynağı olmuştur. Bugün hepimize ama en çok da geleceğimizin teminatı olan gençlerimize çok büyük görevler düşüyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek mesajında, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, Türk Ulusu'nun Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığı 19 Mayıs'ın 101. yıldönümüne ulaşmanın coşku, gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Atatürk'ün gençlere armağanı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Samsun'a ayak basması Türk Ulusu için kurtuluşun müjdecisi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkan, yorgun, bitkin ve çaresiz Türk Milleti, silkelenerek yeniden ayağa kalkmış, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atasının izinden gitmiştir. Sömürgeci güçlere teslim olmaktansa istiklali için ölümü göze alan Türk Milleti 'Ya İstiklal ya ölüm' parolasıyla manda ve himayeye karşı çıkmış, bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin yazdığı kurtuluş destanı bizler için daima bir övünç kaynağı olmuştur. Bugün hepimize ama en çok da geleceğimizin teminatı olan gençlerimize çok büyük görevler düşüyor" diye belirtti.

"İstikbal sizsiniz"

Gençlere seslenen Böcek, "Türk Ulusu'nun desteğiyle milli bir şuur, azim ve kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Atatürk 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir' diyerek Cumhuriyeti sizlere emanet etmiştir. Sizlere düşen bu görev ve sorumluluğu layığıyla yerine getireceğinizden hiçbir şüphemiz yoktur. 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyetimiz sizlerin omuzlarında gelişip, büyüyecek. İstikbal sizsiniz. Bunun için yılmadan, yorulmadan çalışmalı, umutla ve heyecanla daha aydınlık ve güzel yarınlar inşa etmelisiniz. Ülke ve vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmeli, Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmadan ülkemizi her alanda daha da ileri taşımalısınız. Bunu başaracağınıza bir ağabeyiniz olarak yürekten inanıyorum. Bizler de sizlere daha güzel bir gelecek inşa edebilmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Korona virüs engeli

"Her yıl büyük bir coşku ile kutladığımız 19 Mayıs'ta ne yazık ki koronavirüs salgını nedeniyle tıpkı 23 Nisan'da olduğu gibi evlerimizde olacağız" diyen Böcek, "Koşullar ne olursa olsun Atamızı coşkuyla anacağız. Pandemi önlemleri kapsamında sizlerle birlikte olamasak da geleneksel fener alayımızdan vazgeçmedik. Sadece araçlardan oluşacak mobil fener alayımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı akşamı saat 20.30'da her 19 Mayıs'ta olduğu gibi Konyaaltı Varyant'tan başlayacak. Ben de sizler adına orada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyacağım. Sizler de bu coşkuya sosyal medya hesaplarımızdan eşlik edebilirsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz sevgi, saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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