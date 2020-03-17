Başkan Böcek'ten 18 Mart mesajı
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Çanakkale Zaferi, Antalya, Güncel

Başkan Böcek'ten 18 Mart mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Çanakkale Zaferi korkuya teslim olmayan, özgürlük ve bağımsızlık uğruna hiç kimseye boyun eğmeyen yüce Türk Milletin asil ruhunun en güzel göstergesidir" dedi.

17.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:56
Başkan Böcek'ten 18 Mart mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Çanakkale Zaferi korkuya teslim olmayan, özgürlük ve bağımsızlık uğruna hiç kimseye boyun eğmeyen yüce Türk Milletin asil ruhunun en güzel göstergesidir" dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümünü kıvançla ve onurla kutluyoruz" diyen Başkan Böcek, "Bu destanın kahramanları olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi sevgi, saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu.


"Hiç kimseye boyun eğmeyen yüce Türk Milleti"


18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda tarihi bir öneme sahip olduğunu dile getiren Böcek, "1. Dünya Savaşı'nın en kanlı çatışmalarının yaşandığı Çanakkale Cephesi büyük kahramanlıklara sahne olmuştur. Çanakkale Zaferi, metrekareye düşen 6 bin mermiye göğüs geren ve korkuya teslim olmayan Türk askerinin cesaretinin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasının tüm yönleriyle ortaya çıktığı bir zaferdir. Çanakkale Savaşı, yorgun düşmüş bir milletin tarihe "Çanakkale Geçilmez" diye yazdırdığı var olma mücadelesidir. Yokluk ve yoksulluk içindeki Türk Milleti, çağın en güçlü devletleri ve onların üstün silahlarına karşı henüz gençliğine hatta çocukluğuna bile doyamadan cepheye koşan on binlerce isimsiz kahramanla Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Bu zafer; korkuya teslim olmayan, özgürlük ve bağımsızlık uğruna hiç kimseye boyun eğmeyen yüce Türk Milletin asil ruhunun en güzel göstergesidir. Bu şanlı destan, tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen, yüreği vatan sevgisiyle dolu Türk Ulusunun mücadele ruhunu güçlendirmiş, Kurtuluş Savaşı da zaferle sonuçlanmıştır" diye belirtti.


"Azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"


Böcek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesini başlatan ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmayı başaran Türk Milleti azmi ve başarısıyla tüm dünyaya örnek olmuştur. Şimdi bize düşen görev Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve on binlerce isimsiz kahramanın armağanı olan bu güzel vatanı daha da ileriye taşımaktır. Bunun için dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir. Ülkemizin ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümünde vatan topraklarını düşmana teslim etmeyen aziz kahramanlarımızın hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve millet uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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