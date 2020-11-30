Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
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Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi

30.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:42

Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi Rektör Özkan, Başkan Böcek'i ziyaret etti Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun süredir Covid-19 teşhisi nedeniyle tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi

Rektör Özkan, Başkan Böcek'i ziyaret etti

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun süredir Covid-19 teşhisi nedeniyle tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

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Rektör Özkan, ziyaretinde Böcek'e nasıl hissettiğini sordu. Başkan Böcek ise tedavisinin ardından 100 günü geçtiğini, sağlık çalışanlarına ve kendisine dua edenlere teşekkürlerini sundu. Özken ve Başkan Böcek'in ziyaret sırasındaki görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Böcek, tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi.

Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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