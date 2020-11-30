Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi

Başkan Böcek, tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi Rektör Özkan, Başkan Böcek'i ziyaret etti Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun süredir Covid-19 teşhisi nedeniyle tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.