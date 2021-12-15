Başkan Böcek: "Tarımsal hizmetlere 63 milyon 115 bin TL'lik bütçe"

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza 2022 yılı taslak bütçesinde ayırdığımız payı geçen yıla göre 3 kat arttırarak, 63 milyon 115 bin liralık bir harcama bütçesi öngördük" dedi.

Duraliler Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlıklarının bulunduğu hizmet birimlerini ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek'e, Genel Sekreter Cansel Tuncer ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz eşlik etti. Başkan Muhittin Böcek, daire başkanlıklarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Üretici dijital tarımdan memnun"

Merkeze yapılan hizmetlerin yanında kırsala yapılan hizmetlere de büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Yerelden kalkınma hedefiyle tarımsal alanda hem üretimin artması hem de üreticimizin gelirinin çoğalması için çalışıyoruz. Bu düşünceyle Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza 2022 yılı taslak bütçesinde ayırdığımız payı geçen yıla göre 3 kat arttırarak, 63 milyon 115 bin liralık bir harcama bütçesi öngördük. Üreticiye verdiğimiz tohum, gübre, fide, fidan desteklerimiz artarak sürecek. Tarımsal alanda yeni hizmet ve projeler için durmadan çalışıyoruz. Dijital Tarım Uygulamasını başlattık. İlk denemelerden olumlu sonuçlar aldık. Akıllı Tarım Uygulamaları ile üreticilerimizin teknolojiden daha fazla yararlanarak, üretimde verim ve kalitenin artmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"Harcama bütçesi 5 kat arttı"

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Özellikle muhtarlarımızdan yolların genişletilmesi, asfaltlanması gibi yoğun talepler alıyoruz. Kırsal yollarımızın da merkezdeki yollarımız gibi konforlu ve güvenli olması için gayret ediyoruz. Bu talepleri yerine getirebilmek adına Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın da 2022 yılı taslak bütçesindeki payı 5 kat arttı. Önümüzdeki yıl 103 milyon 241 bin TL'lik bir harcama bütçesi ile kırsal mahallelerimize daha iyi ve daha güzel hizmetler sunacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Böcek, Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlıklarının makine ve araç parkını da gezerek, personel ile sohbet etti. - ANTALYA