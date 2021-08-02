Başkan Böcek, 'Siyasetin yeri ve zamanı değil'

Başkan Böcek, 'Siyasetin yeri ve zamanı değil'Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'da yangınların devam ettiğini belirterek, "Canımız, Manavgat'ımız, canlılarımız yanıyor.

Başkan Böcek, 'Siyasetin yeri ve zamanı değil'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'da yangınların devam ettiğini belirterek, "Canımız, Manavgat'ımız, canlılarımız yanıyor. 7 vatandaşımızı kaybettik. Şu an siyasetin yeri ve zamanı değil. Derdimiz yangının bir an önce söndürülmesi" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü Manavgat'ın 4 ayrı noktasında çıkan ve Alanya, Akseki, İbradı, Gündoğmuş'a uzanan yangınlar 6 gündür söndürülemiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının kısa sürede söndürülmesi için çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyemiz, Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer illerden gelen ekiplerimiz havadan karadan canla başla mücadele ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bu yangını en kısa sürede söndürebilirsek içimiz biraz rahatlayacak ama acımız büyük. 7 canımızı kaybettik. Canımız yanıyor. Manavgat'ımız yanıyor" dedi.

İNSANLAR MAĞDUR

Bu dönemde siyasetin yeri ve zamanı olmadığını söyleyen Başkan Böcek, "Buralarda siyasetin yeri zamanı değil, her kim olursa olsun bana ve partimize yakışmaz. Burada kimin bir adım öne çıktığıyla uğraşmıyoruz. Görüyorum ki bunu siyasete dökmeye çalışanlar olabiliyor. Olabilir ama ben bunda değilim. Benim derdim 27 yıllık başkanlık yaptığım süreçte, doğup büyüdüğüm bu topraklara sahip çıkmak. Canlarımız yanıyor insanlar mağdur" dedi.

ZOR DURUMDAYIZ

Bölgede elektriklerin olmadığını bu durumunda çalışmaları zorlaştırdığını belirten Başkan Böcek, "69 mahallemizde su yoktu. 73 jeneratörle su vermeye çalışıyoruz. İki mahallemiz dışında diğer mahallelere su veriyoruz. İki mahallemize de araröz ve hazır paket su yardımıyla destek olmaya çalışıyoruz. Burada elektrikler yok. Zor durumdayız. Canımız, geleceğimiz, canlılarımız, Manavgat'ımız yanıyor. Ne yapılması gerekiyorsa gece gündüz bizim ekibimiz ormanın ekibi çalışıyor, artık büyüklerimiz de ne yapması gerekiyorsa yapsın artık" diye konuştu.

HALKIMIZ SEFERBER OLDU

Yangın sürecinde 30 bin dekar ekili alan üzerinde 2800 yapı inşaatının kül olduğunu açıklayan Başkan Böcek, "Biz Antalya büyükşehir belediyesi olarak yangının söndürülmesi aynı zamanda yangından zarar gören vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Aşevimiz burada. Hayırseverler burada. Herkes burada siyaset üstü bir çalışma yapıyor. Halkımız seferber oldu. Duyarlı bütün büyükşehir belediye başkanlarım başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Konya, Denizli, Muğla belediye başkanlarımız yardımcı oluyor. Ancak, yangının söndürülememesi bizleri üzüyor" dedi.

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Kaynak: Habermetre