Başkan Böcek özel öğrencilerle buluştu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı'ndaki Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı'ndaki Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Özel öğrencilerle bir araya gelen Başkan Böcek, okul faaliyetlerini yerinde gördü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin en büyüğü olan Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki iş uygulama atölyeleri, spor sahaları, havuz, toplantı salonlarını gezen Başkan Muhittin Böcek, faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Başkan Böcek, merkezde eğitim alan özel öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. Atölyelerde öğrencilerin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Böcek, müzik atölyesindeki öğrencilerle birlikte bağlama çaldı. Ailelerle de buluşan Başkan Muhittin Böcek, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

13 atölyede üretim

Özel çocukların kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde konusunda uzman 48 öğretmen ve fizyoterapist ile hizmet ettiğini kaydetti. Özel bireylere her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Böcek, merkez çalışanlarına ve çocukları için her türlü fedakarlıkta bulunan ailelerine teşekkür etti.

26 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Özel Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde 14 bin metrekarelik kapalı alanda 48 derslik,13 atölye, konferans salonu, yemek salonu, 86 yatak kapasiteli otel, olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Merkezde eğitim gören özel bireyler, iş uygulama atölyeleri ve eğitim sınıflarında hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Öğrenciler ahşap, müzik, yaşam, el sanatları, kimya teknolojileri, seramik, tekstil ve galoş, takı tasarım ve oyuncak atölyelerinde birlikte üretmenin keyfini yaşıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA