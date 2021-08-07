Başkan Böcek, kontrol amaçlı hastanede
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Başkan Böcek, kontrol amaçlı hastanede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Başkan Böcek, kontrol amaçlı hastanede Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in solunum sıkıntısı ve ateş sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve testlerinin devam ettiği bildirildi.

Başkan Böcek, kontrol amaçlı hastanede

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in solunum sıkıntısı ve ateş sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve testlerinin devam ettiği bildirildi.

Daha önce uzun süreli Covid tedavisi gören Böcek'in ciğerlerindeki hassasiyet sebebiyle son 10 gündür yangın bölgesindeki çalışmalar sırasında dumandan kaynaklı sıkıntı yaşamış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Son 10 gündür yangın bölgesinde bulunan ve dün öksürmeye başladığı için bugün dinlenmeye çekilen Başkan Muhittin Böcek, sabah saatlerinde solunum problemi ve yüksek ateş sebebiyle kontrol için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Böcek'in durumunun tespiti için testlerinin devam ettiği bildirildi. Böcek'in yangın bölgesindeki çalışmaları takip ve belediye çalışmalarını organize süresinde duman sebebiyle hassas olan ciğerlerinde sıkıntı yaşamış olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Uzun süre tedavi görmüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta 2020 tarihinde yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulanmıştı. Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış, ardından da 3 Ekim tarihinde taburcu edilmişti.

Başkan Böcek, kontrol amaçlı hastanede
Başkan Böcek, kontrol amaçlı hastanede
Başkan Böcek, kontrol amaçlı hastanede
Başkan Böcek, kontrol amaçlı hastanede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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