Başkan Böcek: "Konaklama vergisi şehre hizmet edenlere verilmeli"

01.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:43

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konaklama vergisinin şehre hizmet eden yerel belediyelere verilmesi gerektiğini söyledi.



Muhittin Böcek, Turizmdays.com'a konaklama vergisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, konaklama vergisinin yerel belediyelerin hakkı olduğunu, bu vergiyi yerel belediyelerinin alması gerektiğini belirtti. Konaklama vergisi getirildiğini hatırlatan Başkan Böcek, "Konaklama vergisi ile ilgili Anayasa Mahkemesinde dava açıldı. Bunun sonucuna göre konuşmak lazım. Ancak İstanbul'da Ekrem başkan 'üst geçitlerde 16 milyona hizmet ediyoruz' demiş. Bizim Antalya'da 16 milyon yabancı turist, 4 milyon yurdum insanı, 2 buçuk milyonda nüfusumuz var. Yani toplamda 22 buçuk milyon insana hizmet ediyoruz" dedi.



"Yılda yaklaşık 79 milyon konaklama oluyor"



"'Ben hiç bir ilin turizm gelirinin alınıp Antalya'ya verilmesini istemem" diyen Böcek, "Ben sadece Antalya'ya hak ettiği verilsin istiyorum. Biz büyükşehir belediyesi olarak ilçe kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve tüm kurum ve kuruluşlara yardımcı oluyoruz. Antalya'nın havası, suyu, arıtması, alt yapısı önemli konulardır. Bunlardan hem turist hem halk yararlanıyor. Bu nedenle konaklama vergisi daha iyi hizmet için Antalya Büyükşehir Belediyesine verilmeli. Antalya'da yılda yaklaşık 79 milyon konaklama oluyor. Tüm dünyada turist kabul edilen şehirlerde şehir vergisi adı altında konaklama vergisi alınıyor. Eğer bu konaklama vergisi biz belediyelere gelse Antalya'da otellerin yolları, alt yapısı, peyzajı dahil ihtiyaç olan her şeyini yaparız. Antalya için bu vergiyi çok önemsiyoruz. Şehircilik vergisi şehre hizmet edenlere verilmeli. Antalya Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerine, alt yapısı, havası, suyu ile ilgili yatırım yapan tüm kurumlara verilmeli. Bizim davamız tüyü bitmemiş yetim hakkıdır. Ranta dur deriz. Konaklama vergisi yerel yönetimlere verilirse turist kabul eden şehirler çok daha çabuk kalkınır. Turizm hak ettiği yere bugüne kadar gelmeye çalıştı" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA