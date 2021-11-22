Başkan Böcek KKTC'de

Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde buluşarak temaslarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından KKTC ile ilişkileri geliştirmek üzere görevlendirilen belediye başkanları üst düzey ziyaretlerde bulundu.

RAUF DENKTAŞ ANITINA ÇELENK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den oluşan heyet, ziyaretin ilk gününde Lefkoşa'da KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarına çelenk sundu, dua etti. Başkan Böcek ve belediye başkanları ardından, Kıbrıs Türklerinin, Rauf Denktaş'tan önceki önderi Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarını ziyaret etti. Başkan Böcek, Boğaz Şehitliği'nde Kıbrıs Harekatı'nda canlarını feda eden askerlerimiz için dua etti.

CUMHURBAŞKANI TATAR'A ZİYARET

Heyet daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye ziyarette bulundu. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a şilt hediye etti.

SİYASİ PARTİLER İLE GÖRÜŞME

Belediye Başkanları program kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ile de görüşme gerçekleştirdi. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, ziyaretin ikinci gününde, KKTC'deki belediyeleri ziyaret edecek.

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