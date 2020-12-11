Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrimiçi toplantıya katıldı
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Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrimiçi toplantıya katıldı

11.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:04

Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrimiçi toplantıya katıldı Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e: "Antalya ve partiye lazımsın" Başkan Böcek: "Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın.

Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrimiçi toplantıya katıldı

Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e: "Antalya ve partiye lazımsın"

Başkan Böcek: "Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 11 Büyükşehir, 9 il belediye başkanı ile yapılan çevrimiçi toplantıya katıldı. Başkan Böcek'in göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, "Antalya ve partiye lazımsın. Ciddi bir mücadele verdin, hayata tutundun. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Büyükşehir ve 9 İl Belediye Başkanı ile çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Çevrimiçi toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Toplantıda Genel Başkan Kılıçdaroğlu Başkan Böcek'in sağlığına kavuşarak görevine dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aramıza hoş geldin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "En son telefonda görüştüğümde kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştim. Başkanımızın hastanede tabucu olması, görevinin başına dönmesi son derecede güzel. Genel Başkan olarak bütün belediye başkanlarını dileği olarak aramıza hoş geldin. Görevini başarıyla sürdüreceğinden de hiç şüphemiz yok. Gerçekten de Covid-19'a karşı en köklü, en radikal mücadeleyi yapan bir belediye başkanı olarak Antalya gibi bir büyük kentin sorunlarını çözebilirsin. Çünkü bir belayı savmak başlı başına önemli bir olay."

Antalya ve partiye lazımsın

Başkan Muhittin Böcek'in Covid-19'u yenmek için güçlü bir irade gösterdiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Başkan sağlığına dikkat et. Antalya ve partiye lazımsın. Ciddi bir mücadele verdin, hayata tutundun. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iyi dilekleri için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "Görevime döndüm, sayenizde. Bundan sonra da aynı azim kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Şimdi de çalışma arkadaşlarım, sivil toplum örgütleriyle online görüşmelerle gereğini yapıyorum. Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Yol haritası görüşüldü

Toplantıda yerel yönetimlerin mevcut durumu ve belediyelerin bundan sonraki yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Belediyelerin başarılı faaliyetlerinin artırılması için atılması gereken adımlar ele alındı. Toplantıda ayrıca, yerel yönetimlerin hizmet üretmede karşılaştığı sorunlar ile bu sorunların aşılmasına yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrimiçi toplantıya katıldı
Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrimiçi toplantıya katıldı
Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrimiçi toplantıya katıldı
Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrimiçi toplantıya katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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