Başkan Böcek, Kemer otopark ve pazar yeri inşaatını inceledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kemer Otopark ve Pazar Yeri Projesi devam ediyor. Başkan Muhittin Böcek çalışmaları yerinde inceleyerek 160 esnafın yer alacağı projenin gününden önce bitirileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Kapalı Pazar Yeri ve Otopark inşaatı alanında incelemelerde bulundu. Kemer'in önemli bir ihtiyacına cevap verecek Otopark ve Pazar Yeri Projesi için 25 gün önce temel attıklarını hatırlatan Başkan Böcek, çalışmaların hızla ilerlemesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

"Gününden önce bitecek"

Yüklenici firmanın projeyi gününden önce bitireceğini ifade eden Başkan Böcek, Mayıs ayı içerisinde hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Böcek, "Bizim için son derece önemli bir proje. Yaklaşık 160 esnafımız yağmurlu ve güneşli havalarda rahat edecek. Bugüne kadar Kemer'e 80 milyon TL'ye yakın yatırım gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Kemerli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Hem pazar yeri hem otopark"

Kemer'in önemli bir ihtiyacına cevap verecek Kemer Otopark ve Pazar Yeri Projesi 3 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek. Alanın üzeri saç kenet kullanılarak kapatılarak, gölgelik ihtiyacı karşılanacak. 160 pazar yeri alacak şekilde planlanan proje, pazar kurulmadığı zamanlarda 130 araç park edebilecek şekilde düzenlenecek. Alanda ayrıca bisiklet ve motosiklet park alanları bulunacak. - ANTALYA