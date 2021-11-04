Başkan Böcek Karaman Köprüsü inşaatını inceledi

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı ilçesinde yıkılarak, yapımına yeniden başlanan Karaman Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, köprü inşaatının çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Ağustos'ta Konyaaltı ilçesinde Çakırlar, Doyran, Bahtılı, Karatepe ve Geyikbayırı gibi birçok mahalleyi şehrin merkezine bağlayan Hürriyet Caddesi üzerindeki Karaman ve Kuruçay köprülerini yıkarak yeniden yapımına başladı. 14.5 metre genişliğinde 160 metre uzunluğunda olacak Karaman Köprüsü inşaatı hızlı ilerliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Karaman Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Köprü inşaatı gezen Başkan Böcek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Kısa zaman içinde köprü açılacak"

Karaman Köprüsü'nün 1960'lı yıllarda yapılan ve ömrünü tamamlayan bir köprü olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, köprünün çok dar olmasından dolayı iki kamyonun yan yana geldiğinde geçmekte zorluk çektiğine dikkat çekti. Başkan Muhittin Böcek, "Daha önce 8 metre genişliğe sahip köprü, yenilenen halinde 14,5 metre genişliğinde 160 metre uzunluğunda olacak. Orta refüjü, kaldırımları ile çok kısa bir süre içinde tamamlanacak. Bütün amacımız kış gelmeden köprüyü hizmete açmak" dedi.

"27 milyon yatırım bedelli"

Karaman köprüsünün bölge ulaşımı için önemine işaret eden Başkan Böcek, "Köprüler, Çakırlar bölgesindeki 9 mahalleye ulaşım sağlıyor. Aynı zamanda Saklıkent ve Feslikan Yaylası gibi bütün vatandaşlarımızın kullandığı bir yol üzerindeki bu köprünün tamamlanmasıyla vatandaşlarımız mutlu olacak. Karaman ve Kuruçay köprülerinin maliyeti yaklaşık 27 milyon 711 bin TL'dir" diye konuştu.

"Köprünün doğu yolu genişleyerek"

Köprü inşaatı ile ilgili bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, "6 kolon ve 14 kirişten oluşan köprünün son aksı yerleştirildi. Betonarme imalatı tamamlanmasıyla, sıcak asfalt dökülerek, kaldırımları yapılacak. Karaman Köprüsü'nün tamamlanmasından sonra ise köprünün doğusuna doğru Uncalı Kavşağı'na giden yolun bir kısmını genişleteceğiz ve kaldırım yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA