Başkan Böcek İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı

25.09.2019 12:08

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tüm itfaiyecilerin haftalarını kutlayan Başkan Böcek, itfaiye çalışanlarının sorumluluğu ağır ve zor bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "Yaptığınız çalışmalarla bizim yüz akımızsınız" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek itfaiye personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Böcek, İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa ve itfaiye personeline gösterdikleri yoğun çabadan dolayı teşekkür etti.



İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 305. Yılının kutlandığını söyleyen Başkan Böcek, "1714 yılında tulumbacılar adıyla kurulan bu güzel teşkilatımız Cumhuriyet döneminde modern bir teşkilat olarak belediyelere devredilmiş. Afetlerde, yangınlarda, kazalarda kısacası vatandaşın en zor anında onların yanında olan ve yardımına koşan sizlersiniz. Sizler yaptığınız çalışmalarla bizim yüz akımızsınız. Başta İtfaiye Daire Başkanımız Ahmet Kısa olmak üzere tüm itfaiye amirlerimize ve personelimize çok teşekkür ediyor, bu özel gününüzü kutluyorum" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa da günün anısına Başkan Böcek'e adının ve kan grubunun yazılı olduğu itfaiyeci kaskı hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA