Başkan Böcek'in yangın bölgesinde ziyaret ettiği Emine teyze ihtiyaçları karşılanıyor

Başkan Böcek'in yangın bölgesinde ziyaret ettiği Emine teyze ihtiyaçları karşılanıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle seferber olduğu Manavgat yangını felaketinde evini kaybeden Emine Teyzeye, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in söz verdiği yardımlar yapılıyor.

Başkan Böcek'in yangın bölgesinde ziyaret ettiği Emine teyze ihtiyaçları karşılanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle seferber olduğu Manavgat yangını felaketinde evini kaybeden Emine Teyzeye, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in söz verdiği yardımlar yapılıyor.

Emine Teyze'nin yanan evinin eşyaları ile ilaçları teslim edildi. Emine Teyze, Başkan Böcek'e dua ederek, "Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi Yukarıbayır Mevkiinde yaşayan 65 yaşındaki Emine Şen, yangın felaketinde evini kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangın bölgesinde incelemede bulunurken karşılaştığı Emine Teyze'ye geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Emine Teyze, Başkan Böcek'ten eşya ve alamadığı ilaçları konusunda destek olunmasını istedi.

EŞYA YARDIMI YAPILDI

Başkan Muhittin Böcek, sosyal ve sağlık ekiplerine talimat vererek Emine Şen'in ihtiyaçlarının giderilmesini istedi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Emine Teyze'nin geçici olarak yerleştiği, su ve kanalizasyon alt yapısı ASAT tarafından yapılan konteyner evinin eşyalarını temin etti. Koltuk, buzdolabı, çamaşır makinesi, tüp, gıda, koltuk değneği gibi eşyaları teslim edilen Emine Teyze'nin küçükbaş hayvanları için de yem ve saman desteği verildi.

İLAÇLARI TESLİM EDİLDİ

Başkan Böcek Emine Teyze'nin ilaçlarını temin ettirip, evine kadar gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Dr. Zeynep Toktaş ve hemşire Ceren Göncü, Emine Teyze'yi muayene edip, ilaçlarını teslim etti. Emine teyzenin bundan sonraki yapılacak tedavi süreci de planlandı. Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür eden Emine Şen, "Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Sağ olsun, ilaçlarım çok pahalı, devlet tarafından da karşılanmadığı için almakta zorlanıyordum. Başkanımız ilaçlarımı da eşyalarımı da gönderdi. Teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: Habermetre