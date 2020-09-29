Başkan Böcek'in sağlık durumu ile ilgili açıklama
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Başkan Böcek'in sağlık durumu ile ilgili açıklama

29.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:50
Başkan Böcek'in sağlık durumu ile ilgili açıklama

Covid-19 teşhisiyle Antalya'da özel bir hastanede tedavi görürken Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son 24 saat içerisinde tedavisinde herhangi bir olumsuz süreç yaşanmadığı ve klinik seyrinin stabil olduğu bildirildi.

Covid-19 teşhisiyle Antalya'da özel bir hastanede tedavi görürken Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son 24 saat içerisinde tedavisinde herhangi bir olumsuz süreç yaşanmadığı ve klinik seyrinin stabil olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanede tedavisi süren Böcek'in son durumuna ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, "Başkanımızın yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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