'Başkan Böcek'in akciğer fonksiyonlarındaki sorun devam ediyor'
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'Başkan Böcek'in akciğer fonksiyonlarındaki sorun devam ediyor'

25.09.2020 12:22 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:27
'Başkan Böcek'in akciğer fonksiyonlarındaki sorun devam ediyor'

AKDENİZ Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği, hastanın solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edildiği belirtildi.

AKDENİZ Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği, hastanın solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edildiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül'de entübe halde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, kaldığı özel hastaneden dün gece saat 22.30 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek 24 Eylül saat 22.30'da hastanemize takip ve tedavisi yapılmak üzere nakil edilmiştir. Hastamızın ilk değerlendirmesinde Covid enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği görülmüştür. Hastamız solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edilmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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