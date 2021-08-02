Başkan Böcek 'Gündoğmuş'a uçak gönderin'

Başkan Böcek 'Gündoğmuş'a uçak gönderin'Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının yaklaşması nedeniyle tahliye edilmeye başlanan Gündoğmuş İlçesi'ne giderek, "Gündoğmuş'a uçak gönderin.

Başkan Böcek 'Gündoğmuş'a uçak gönderin'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının yaklaşması nedeniyle tahliye edilmeye başlanan Gündoğmuş İlçesi'ne giderek, "Gündoğmuş'a uçak gönderin. Yanıyoruz" çağrısında bulundu.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da saat 12. 00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, altıncı gününde Gündoğmuş ilçesini sardı. Alevlerin ilçe merkezine yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yangının sardığı Gündoğmuş ilçesine gitti. Başkan Muhittin Böcek de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşabildiği yere kadar gidip yangını söndürmek için mücadele edeceklerini belirterek, "Yangın Gündoğmuş merkezine geldi. Yanıyoruz. Gündoğmuş'a uçak gönderin. Helikopter gönderin. Yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar" çağrısında bulundu. Başkan Böcek yangından canlarını kurtarmak için tahliye edilen vatandaşlara destek olmaya çalışıyor. Hava desteğinin yetersiz olduğu konuda Başkan Böcek'e dertlerini anlatan Gündoğmuş halkı "Bu böyle olmamalıydı. Canımız gidiyor, mallarımız gidiyor. Ağaçlarımız yanıyor. Bir an önce söndürün bu yangını" diyerek gözyaşı döküyor.

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Kaynak: Habermetre