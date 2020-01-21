Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı (2)
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Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı (2)

VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİAntalya Valisi Münir Karaloğlu, grip dolayısıyla hastanede tedavi edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

21.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:40
Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı (2)

VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Valisi , grip dolayısıyla hastanede tedavi edilen Büyükşehir Belediye Başkanı 'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de katıldı.


Kaynak: DHA
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