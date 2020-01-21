Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı
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Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı.

21.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:45
Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı , grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in, 3 gündür doktor kontrolü altında olduğu öğrenildi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 gün önce 39 derece ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. Doktorların grip teşhisi koyduğu Başkan Böcek'in tedavisinin hastanede yapılması kararı alındı. 3 gündür doktor kontrolü altına tutulan Böcek'in, bugün akşam ya da yarın taburcu edileceği öğrenildi. Böcek'in evinde de birkaç gün istirahat edeceği ardından görevine döneceği belirtildi. 


Kaynak: DHA
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