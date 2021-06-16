Başkan Böcek: "Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, doğru olanı yaptık"
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Başkan Böcek: "Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, doğru olanı yaptık"

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Başkan Böcek: "Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, doğru olanı yaptık" "Biz doğru olanı yaptığımıza inanıyoruz, projenin değiştirilmesine hiç girmedik" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Falez Işıklandırma Projesi'ni iptal edilmesinde doğru olanı yaptıklarına...

Başkan Böcek: "Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, doğru olanı yaptık"

"Biz doğru olanı yaptığımıza inanıyoruz, projenin değiştirilmesine hiç girmedik"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Falez Işıklandırma Projesi'ni iptal edilmesinde doğru olanı yaptıklarına inandıklarını kaydetti. Antalya'da tartışmalara neden olan Falez Işıklandırma Projesi, bir süre önce durdurulmuş, dün ise Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek iptal edilmişti.

İşçilere yönelik banka promosyon imza töreninin ardından bir gazetecinin, Falezlerin ışıklandırılmasının iptal edilmesiyle ilgili soruya, " Baskıda demeyelim. Biz biliyorsunuz Antalya'da yola çıktığımızda, panlı, kurallı, kimlikli bir kent için çıkıyoruz" dedik. Aynı zamanda bu süreçle ilgili, ilgili kurumlardan olumlu görüşler alarak çalışmalarımıza başladık. Sonra Antalya'mıza hani biz birlikte ortak akılla yöneteceğiz dedik ya, bazı STK'lardan bu konuyla ilgili değişik görüşler geldi. Bu projeyi önce bir durdurmuştum. Sonra iptali yönünde danışmanlarımla, çalışma arkadaşlarımla ve kentten gelen yapıcı eleştiriler vardı. Siyasi olarak kullananları zaten onlarla ilgili yorum yapmadım. Dün yine bir toplantı vardı arkadaşlarımızla. Çevre dostu Antalya olarak başka projelerde görüşeceğiz" cevabını verdi.

"Doğru olanı yaptık"

Bütün siyasilerin her dönem falez ışıklandırmasını gündeme getirdiğini hatırlatan Böcek, " Olsun, biz doğru olanı yaptığımıza inanıyoruz. Projenin değiştirilmesine hiç girmedik. Daha çok projelerimiz var. Firma ile de bir sorun olacağını sanmıyorum." Açıklamasını yaptı" dedi.

Başkan Böcek: 'Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, doğru olanı yaptık'
Başkan Böcek: 'Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, doğru olanı yaptık'
Başkan Böcek: 'Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, doğru olanı yaptık'
Başkan Böcek: 'Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, doğru olanı yaptık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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