Başkan Böcek'e enfeksiyon tedavisi devam ediliyor
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Başkan Böcek'e enfeksiyon tedavisi devam ediliyor

02.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:41
Başkan Böcek'e enfeksiyon tedavisi devam ediliyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in enfeksiyon tedavisinin devam ettiği, bilincinin yerinde olduğu ağızdan beslendiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in enfeksiyon tedavisinin devam ettiği, bilincinin yerinde olduğu ağızdan beslendiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.

56 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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