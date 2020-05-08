Başkan Böcek çiçek üreticisinin yanında
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Başkan Böcek çiçek üreticisinin yanında

Başkan Böcek çiçek üreticisinin yanında
08.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:12

Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle zor günler geçiren çiçek üreticisine destek olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle zor günler geçiren çiçek üreticisine destek olacak. Çiçek üreticilerini ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, üreticinin çiçeklerini Büyükşehir Belediyesi olarak alıp, Anneler Günü'nde annelere hediye edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan esnaf ve üreticinin yanında olamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren çiçek üreticilerine destek olacaklarını açıkladı. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin ile birlikte çiçek üreticilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üreticinin durumunu yerinde gördü.

Seraları gezen Başkan Böcek, "Zorlu süreci hep birlikte atlatacağız demiştik. Bugün de üretici arkadaşlarla beraberiz. Salgın nedeniyle hem iç piyasada hem ihracatta sıkıntılar yaşıyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapabiliriz bunu değerlendirmek üzere birlik ve oda başkanlarımız ile üreticilerimizi ziyaret ettik" dedi.

Bu süreçten zarar gören ve sıkıntı yaşayan üreticilere Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacaklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Üreticiden çiçeklerini alıp, Pazar günü Anneler Günü'nde annelerimize hediye edeceğiz. Hem annelerimizi sevindirip, gönüllerini alacağız, hem de üreticimize destek olacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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