Başkan Böcek CHP'nin il başkanlarını ağırladı
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Başkan Böcek CHP'nin il başkanlarını ağırladı

Başkan Böcek CHP'nin il başkanlarını ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli ve Afyon CHP İl Başkanlarını ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli ve Afyon CHP İl Başkanlarını ağırladı.

Antalya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nuri Cengiz, Isparta Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yalım Hacılı, Denizli Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Burdur Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İzzet Akbulut ve Afyon Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yalçın Görgöz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, konuk il başkanlarına belediye hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Muhittin Böcek, konuk CHP'li İl Başkanları ile kent ve ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. - ANTALYA

Başkan Böcek CHP'nin il başkanlarını ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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