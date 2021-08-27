Başkan Böcek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda
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Başkan Böcek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda

Başkan Böcek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Muğla'da gerçekleştirilen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Muğla'da gerçekleştirilen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarının ele alındığı toplantıda yaraların sarılması için yapılacak güç birliği konuları görüşüldü.

Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı.

"Gündem orman yangınları"

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen toplantının ana gündemini Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınları oluşturdu. Başkan Muhittin Böcek, toplantıda Antalya yangını ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Böcek, yangının ilk çıktığı andan itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleriyle seferber olduğunu, vatandaşlara gerekli her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"El ele verecekler"

Toplantıda, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları yangın bölgesinin yaralarını sarmak için yapılacak ortak çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu, güç birliği konularını ele aldı. Yanan alanlarının yeniden rehabilitasyonu, yangınların tekrar yaşanmaması için alınacak önlemler de görüşüldü. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangınlar sırasında bir dayanışma kültürü sergilendiğini ifade etti. - ANTALYA

Başkan Böcek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda
Başkan Böcek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda
Başkan Böcek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda
Başkan Böcek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda
Başkan Böcek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda
Başkan Böcek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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