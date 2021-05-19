Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu
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Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu

Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenledi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Zabıta personeli, ASAT Sporcuları ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Şube Personeli katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen tören Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtına Çelenk sunumu ile başladı. Ardından temsili Bandırma Vapuru'nda yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu (ABBO) eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Başkan Böcek, törende bandonun çaldığı marşlara eşlik ederek Türk Bayrağını dalgalandırdı. - ANTALYA

Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu
Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu
Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu
Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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