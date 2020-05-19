Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu
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Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu
19.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:17

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu. Törende temsili Bandırma Vapuru üzerinde ABBO tarafından seslendirilen Gençlik Marşı'na eşlik eden Başkan Böcek 19 Mayıs'ı sosyal mesafeye dikkat ederek coşku ve heyecanla kutlayacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde saat 09.19 da tören düzenledi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Zabıta personelleri ile Antalya'nın 19 ilçesinden gelen 19 Mayıs'ı temsil eden 19 Türk Bayrak tişörtlü gençler katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen tören Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtına Çelenk sunumu ile başladı. Ardından temsili Bandırma Vapuru'nda yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu (ABBO) eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Başkan Böcek, törende bandonun çaldığı Gençlik Marşı'nı gençlerle birlikte söyleyerek Türk Bayrağını dalgalandırdı.

"Sosyal mesafeli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıların Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, "Tam 101 yıl önce Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Atamızın Samsun'a çıktığı temsili Bandırma Vapurumuzda burada. Salgın nedeniyle şuanda vatandaşlarımızla kucaklaşamıyoruz, hep birlikte kortejler yapamıyoruz. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal mesafelerimizi koruyarak bugün gençlerimizle beraber Belediyemizin bütün araçlarıyla bir mobil kortej eşliğinde fener alayı düzenliyoruz. Bu kortejimizle geçen yıl olduğu gibi Cumhuriyet Meydanımıza coşku ve heyecanla geleceğiz. Aynı zamanda 4 noktada havai fişek gösterisi yapacağız. Yine konvoyumuz belirli bir güzergah üzerinde devam edecek ve bandomuz Atatürk'ün sevdiği parçaları seslendirecek. Bu yıl sosyal mesafemizi koruyarak kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Böcek, bugünün aynı zamanda Kadir Gecesi olduğunu da hatırlatarak Kadir Gecesi'nin sağlıklı güzel günlere hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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