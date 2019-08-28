Başkan Böcek "Arıtma tesislerimiz mükemmel çalışıyor"

28.08.2019 11:55

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl turist sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da, artan yoğunluğa rağmen ASAT'ın arıtma tesislerinin mükemmel bir şekilde çalıştığını söyledi. Antalya'nın en önemli sermayesinin deniz ve çevre olduğunu ifade eden Başkan Böcek, "Turizmcilerimizle işbirliği içerisinde çevre odaklı turizm projeleri üzerinde yoğunlaşarak sektörün daha da ileri gitmesine imkan sağlayacağız" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak tüm zamanların rekorunun kırılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Böcek, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü'nün arıtmalar başta olmak üzere denizi ve çevreyi korumak adına yaptığı yatırım ve çalışmaların turizmdeki bu başarıya önemli katkı sağladığını ifade etti.



"Sorunsuz ve mükemmel çalışıyor"



Böcek, çevre ve denizin turizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, "Bu yıl turist sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da, artan nüfus yoğunluğuna rağmen 39 arıtma tesisimiz sorunsuz ve mükemmel bir şekilde çalışıyor. Günlük ortalama 600 bin metreküp atık su arıtıyoruz" dedi.



Antalya'da 202 mavi bayraklı plaj bulunduğunu hatırlatan Böcek, mavi bayrak kriterlerinin sağlanması ve korunması noktasında Büyükşehir Belediyesi ve ASAT'ın üzerine düşeni yaptığını kaydetti.



"Turizme el birliğiyle sahip çıkmalıyız"



Turizm bölgelerindeki otel ve işletmelerin de aynı duyarlılığı göstermesini isteyen Böcek, "Antalya Türkiye'deki mavi bayrakların yüzde 45'ine sahip. 640 kilometrelik sahil şeridimizin her noktasında denize girilebiliyor. Turizm, şehrimiz için son derece önemli bir sektör ve bu sektöre turizmcilerimiz başta olmak üzere tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla hep birlikte el birliğiyle sahip çıkmalıyız" diye konuştu.



Böcek, turizm bölgelerinde, otel ve işletmelerden kaynaklı kirliliğin Antalya'ya ve turizme zarar vereceğini söyledi.



Antalya'da çevre odaklı turizm projeleri ile sektörün daha da ileri gitmesi ve sorunlara kalıcı çözüm üretilmesi noktasında her zaman turizmcilerle işbirliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Böcek, çevrenin korunması konusunda büyük bir hassasiyet içerisinde olduklarını belirtti. Tüm ilçeleri kapsayan atıksu-arıtma master planının önemine dikkat çeken Başkan Böcek, denizin ve çevrenin korunması noktasında alınan bu önlemlerin ve yatırımların yeterli olmadığını vurgulayarak, "Oteller ve işletmecilerin de gereken hassasiyeti göstererek bizlere destek olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA