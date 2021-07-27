Başkan Böcek bürokratları ile toplandı
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Başkan Böcek bürokratları ile toplandı

Başkan Böcek bürokratları ile toplandı
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Başkan Böcek bürokratları ile toplandı'Antalya için azimle çalışmaya devam ediyoruz'Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bürokratları ile toplantı yaptı.

Başkan Böcek bürokratları ile toplandı

'Antalya için azimle çalışmaya devam ediyoruz'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bürokratları ile toplantı yaptı. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren ve yapımına başlanacak projeler ve çalışmalar ele alındı. Başkan Böcek, planlı, kurallı, kimlikli Antalya için azimle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, Danışmanlar ve tüm daire başkanları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin

devam eden projeleri ele alındı. Başkan Böcek, çalışmalar hakkında belediye bürokratlarından bilgi aldı.

PROJELER MASAYA YATIRILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren projelerin tek tek masaya yatırıldığı toplantıda projelerin hızla devam etmesi ve bitirilmesi talimatını veren Başkan Böcek, "Antalya'mıza hizmet etmek için çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz. Şehrimizde hayatın her alanının kolaylaştırmak hedefiyle, insan hayatına dokunan hizmetlerimizle 19 ilçemizin 913 mahallesinde gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımıza söz verdiğimiz ve devam eden projelerimizin hızla bitirilmesi önceliğimiz olacak" dedi.

BİRLİKTE YAPARIZ

Başkan Böcek, tarım, turizm, ulaşım, imar, altyapı, şehircilik ve çevre konularına büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, Antalya'nın yararına olan, halkın ve kentin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirme konusunda da çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Böcek "Ben, sen, yok biz varız, biz birlikte yaparız' diyerek ortak akılla kentin geleceğini şekillendirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Başkan Böcek bürokratları ile toplandı
Başkan Böcek bürokratları ile toplandı

Kaynak: Habermetre

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