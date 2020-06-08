Başkan Böcek anketten en başarılı ikinci başkan çıktı
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Başkan Böcek anketten en başarılı ikinci başkan çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, PİAR Araştırma Şirketi'nin 'Büyükşehir Belediyeleri Memnuniyet Araştırması'nda yüzde 64 oy oranı ile en başarılı ikinci belediye başkanı oldu.

Başkan Böcek anketten en başarılı ikinci başkan çıktı
08.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:11

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, PİAR Araştırma Şirketi'nin 'Büyükşehir Belediyeleri Memnuniyet Araştırması'nda yüzde 64 oy oranı ile en başarılı ikinci belediye başkanı oldu. Başkan Böcek 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 50.62 oy almıştı. Başkan Böcek, sonuçtan duyduğu mutluluğu dile getirerek destek veren herkese teşekkür etti ve "Birlikte başardık" dedi.

PİAR Araştırma Şirketi 'En başarılı belediye başkanları' anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 73.2 ile birinci sırada yer alırken, Yavaş'ı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takip etti. En başarılı ikinci büyükşehir belediye başkanı seçilen Başkan Böcek, anket sonucuna göre 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 50.62 olan oy oranını yüzde 64.0'e çıkardı.

65 bin kişi katıldı

Antalya Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan açıklamada araştırmaya, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde yapıldığı bildirildi. 18 yaş üzeri 65 bin 704 katılımcı ile SMS link yönlendirmesi yöntemiyle yapılan anket için hata payı +/- 2,19 olarak verildi. Başkan Böcek, geçtiğimiz ay Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi'nin yaptığı başka bir ankette de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine göre oyunu en çok artıran ikinci belediye başkanı olmuştu.

Başkan Muhittin Böcek, halka dönük proje ve hizmetlerinin Antalyalılar tarafından takdir görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tüm çalışmalarında planlı, kurallı, kimlikli kent için hizmet verdiklerini belirten Başkan Böcek, bir Antalya sevdalısı olarak gece gündüz çalıştıklarını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya çalıştıklarını söyledi. Son 3 aydır Covid-19 salgını kapsamında halk sağlığını korumak adına önlem ve tedbir aldıklarını belirten Başkan Böcek, "Kimseyi ötekileştirmeden, ihtiyacı olan vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz, Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız diyerek, hep birlikte başarıyoruz. Çalışmalarımızın halkımız nezdinde değer görmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Antalyalılara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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