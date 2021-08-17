Başkan Böcek Ankara'da THK işbirliği protokolü ön toplantısına katıldı
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Başkan Böcek Ankara'da THK işbirliği protokolü ön toplantısına katıldı

Başkan Böcek Ankara'da THK işbirliği protokolü ön toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Hava Kurumu bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır oldukları çağrısı ile dilekçelerini kurum başkanı Cenap Aşcı'ya ileten CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı işbirliği protokolü için hazırlık yapıyor.

Türk Hava Kurumu bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır oldukları çağrısı ile dilekçelerini kurum başkanı Cenap Aşcı'ya ileten CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı işbirliği protokolü için hazırlık yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediyesinin temsilcileri Türk Hava Kurumu'nun daveti üzerinde işbirliği protokolü için toplantı yaptı.

28 Temmuz'da Akdeniz ve Ege kıyılarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele de söndürme çalışmalarında kullanılamayan Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili 11 büyükşehir belediye başkanı "uçakları aktif hale getirmeye hazırız" çağrısında bulunmuştu. 11 büyükşehir belediye başkanı ayrı ayrı THK Kurumu Başkanı Cenap Aşcı'ya hitaben dilekçelerini de kuruma iletmişti. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer belediye başkanlarının temsilcileri Ankara'da bir araya gelerek Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşcı'yı ziyaret etti.

"PROTOKOL ÖNCESİ TOPLANTI"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önderliğinde İstanbul, İzmir, Eskişehir, Tekirdağ, Mersin, Muğla Büyükşehir Belediyelerinin temsilcileri ile birlikte Türk Hava Kurumunu ziyaret edip işbirliği konularını görüştü.

Başkan Böcek, işbirliği çağrısı üzerine yapılan davet üzerine THK Başkanı Cenap Aşcı'yı ziyaret ettiklerini belirterek, neler yapılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ı da makamında ziyaret ederek, Manavgat yangınında verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

(İHA)

Başkan Böcek Ankara'da THK işbirliği protokolü ön toplantısına katıldı
Başkan Böcek Ankara'da THK işbirliği protokolü ön toplantısına katıldı
Başkan Böcek Ankara'da THK işbirliği protokolü ön toplantısına katıldı
Başkan Böcek Ankara'da THK işbirliği protokolü ön toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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