Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede (3)

08.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:26
Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede (3)

'DUA EDEN, KATKI KOYAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER'Antalya'da, koronavirüse yakalanıp, akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'DUA EDEN, KATKI KOYAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER'

Antalya'da, koronavirüse yakalanıp, akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İlerleyen günlerde basın toplantısı yapacağını belirten Başkan Böcek, sosyal medya hesabından Antalyalılara seslendi. Başkan Böcek, mesajında, "Kıymetli vatandaşlarım, bugün itibarıyla görevimin başındayım. Beni bugünlere getiren, dua eden, katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler. Başkanvekilimizle, Genel Sekreterimizle, daire başkanlarımızla görüştüm. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sevgili hemşerilerimin emrinde olmaya, hizmet etmeye devam edeceğim. Sevgili vatandaşlarımdan ricam, kuralları ihmal etmeyelim. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum" dedi.  

 


Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede (3)
Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede (3)
Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

İlgili Haberler

Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede (2)
Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede (2)
Başkan Böcek, 4 ay sonra görevinin başına geçti
Başkan Böcek, 4 ay sonra görevinin başına geçti
Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü (4)
Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ İrem Derici Gonca Vuslateri
Spor Tisserand Serdar Aziz Sinan Gümüş Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede (3) - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 17:26:42. #1.14#
title