Başkan Böcek: " 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım yapacağız"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Böcek: " 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım yapacağız" - Haber
Güncel

Başkan Böcek: " 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım yapacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın 19 ilçesindeki 75 esnaf odasının başkanları ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Başkan Böcek: '2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım yapacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın 19 ilçesindeki 75 esnaf odasının başkanları ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Esnafın taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, "Ben bilirim yönetim anlayışı değil, birlikte yaparız anlayışı ile hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi. Böcek, 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını açıkladı.


Antalya'nın 19 ilçesindeki 75 oda başkanı ile Büyükşehir Belediyesi'nde toplanan Başkan Böcek, tek tek sorun ve önerileri dinledi. Toplantının açılışında söz alan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Başkan Böcek'e teşekkür etti. Başkan Böcek'in her fırsatta esnafla buluştuğunu hatta 1 yıl içerisinde 6 kez esnafla toplantı yaptığına dikkat çeken Dere, "Biz birlikte yaparız sözünüz böyle hayata geçiyor" diyerek esnafa verdiği destek için teşekkür etti.


Başkan Böcek de 11 aylık süreçte yaptıkları hizmetleri anlatarak, planlı, kurallı, kimlikli kent için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Esnaf buluşmalarının Antalya için önemine değinen Başkan Böcek, oda başkanlarına tek tek söz vererek sorun, talep, önerilerini dinledi. Özellikle Elektronik Denetleme Sistemi EDS'nin hizmete girmesi ile hız limitlerinin yaz aylarında trafik sorunu yaratacağını öne süren oda başkanları hız limitlerinin yükseltilmesiyle ilgili taleplerini iletti.


Böcek, EDS konusunda tüm ilçelerdeki ulaşım esnafından, hız limitinin yeniden gözden geçirilmesi talebinin geldiğini, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ilgili kurumlarla konuyu görüşeceğini belirtti. Antalya'nın araç sayısı bakımından Türkiye'de 4. sırada olduğuna işaret eden Böcek, "1 Nisan gibi EDS sistemini İl Emniyet ve Karayolları Müdürlüğü'ne teslim ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından bu sistem için yaklaşık 110 milyon lira çıktı. İnsanlarımızın hayatı önemli. Planlı kurallı kimlikli kent için bunlar olmalı" dedi. Başkan Böcek, daha önce 2 olan ulaşım denetim aracı sayısının 6'ya çıkarıldığını gerekirse ek takviye yapılabileceğini söyledi.


Büyükşehir Belediyesi borçlarını yeniden yapılandırıp, tasarruf tedbirleri uygulayarak mali disiplini sağladıklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Borç lügatı yapmadan planlı, kurallı, kimlikli, kent için çalışacağız. Dertlere derman olmaya, haksızlıkları gidermeye geldik. Benim Kepez bölgesinde asgari ücret bile alamayan garip vatandaşım suyun tonuna 5.5 TL öderken, örnek veriyorum Alanya'da villası olan bir vatandaş 2.5 TL ödüyor. Burada da haksızlık var. Hepsini gidereceğiz" dedi.


"Alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım"


Başkan Böcek, 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını açıkladı. Programlarını yaptıklarını anlatan Başkan Böcek, şunları söyledi: "11 ay içerisinde Antalya'nın Gazipaşa'dan Kaş'a kadar fotoğrafını çektik. Röntgenini çektik. Nerede ne eksiği var. Bunun içinde atıksu, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, boruların değişmesi var. Tarımsal sulama da var. Köylümüze yardım edeceğiz. Bu yatırımları yaparken ince eleyip sık dokuyoruz. Bunlar sizin paralarınız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyoruz. Çalışmalarımızda ben bilirim değil, birlikte bilirizi önemsiyoruz ve buna göre hizmet ediyoruz."


Cam şeritli yaya yolu geçişi


Muratpaşa Cami le Kapalı yolun kesiştiği noktada yaya öncelikli yol olduğu için yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek üzere de çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Böcek, söz konusu yerde iki yerden geçiş sağlanacak şekilde şeffaf, Antalya'ya yakışan bir yaya üst yolu yapılacağını söyledi.


Sokak hayvanlarına modern merkez


Başkan Muhittin Böcek, sokak hayvanları ile ilgili önümüzdeki günlerde Türkiye Veteriner Birliği ile birlikte bir çalıştay yapacaklarını açıkladı. Sokak hayvanları için 80 dönüm bir alan üzerinde yapılacak 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi' için 2 Nisan'da ihaleye çıkacaklarını anlatan Böcek, "Çok özel bir merkez olacak. Antalya'ya yakışacak. Sokak hayvanlarının da yaşamaya hakkı var' dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi Haber
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Koca
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Muhterem Nur Müslüm Gürses
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Radamel Falcao
Daha Fazla Rusya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Başkan Böcek: " 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım yapacağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 13:48:57. #1.14#