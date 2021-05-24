Başkan Böcek: " 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Böcek: " 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım."

Başkan Böcek: ' 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 141 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 141 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Büyükşehir Belediyesi önünde sürdürülen grev ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, grev yapan bir işçi olduğuna dikkat çekerek, grev nedeniyle bir tek çalışanın bile hak kaybına uğramadığını vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tam kapanma nedeniyle zamanında gerçekleştirilemeyen Mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı. Başkan Muhittin Böcek'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda 141 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden İbradı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yörükoğlu için lokma dağıtılmasıyla başlayan meclis toplantısında Büyükşehir meclis üyelerinin imzasını taşıyan Filistin Bildirisi okundu. Bildiride İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arefe günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinli'nin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan mefhum saldırılar kınandı.

Bildirinin okunmasının ardından partilerin grup sözcüleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek meclis üyelerinin gündeme getirdiği Hak-İş Sendikası grevi konusunda da bilgi verdi. Başkan Böcek, iki yıldır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde grev yapan bir işçi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Belediyede 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım. Belediye önünde grev yapan arkadaşlarımız 2 kişiydi. Biri emekli oldu, grev yapan bir kişi kaldı. Burada her partiden arkadaşlarım çalışmalarına devam etmektedir. Bunların altını çizerek söylüyorum. Listeler elimdedir. Biz Antalya'mızda 'Ben sen yok biz birlikte yaparız' dedik. Beraberce yürüyoruz. Şu an belediyede sadece 1 kişi grev yapmaktadır."

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de Hizmet-İş Sendikası'nın greviyle ilgili hukuki süreci anlattı. Tuncer, yaklaşık 2 yıldır süren bu grev neticesinde Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu çerçeve sözleşme kapsamında işçilere tüm haklarını verdiğini vurguladı.

(İHA)

Başkan Böcek: ' 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım.'
Başkan Böcek: ' 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım.'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Böcek: " 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 19:57:03. #1.15#

title