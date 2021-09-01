Başkan Bıyık, Zabıta haftasını esnafla birlikte kutladı
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Başkan Bıyık, Zabıta haftasını esnafla birlikte kutladı

Başkan Bıyık, Zabıta haftasını esnafla birlikte kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zabıta ekipleri ile birlikte Zabıta Haftası nedeniyle esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zabıta ekipleri ile birlikte Zabıta Haftası nedeniyle esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zabıta müdürlüğü ekipler ile birlikte 01-07 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıtımında bulundu. Darıca merkezde esnafa karanfil dağıtan zabıta ekiplerinin zabıta haftasını vatandaşlar da kutlayarak tebrik ettiler. Başkan Bıyık, zabıtalık mesleğinin mesai kavramının olmadığı özveri ile yapılan bir meslek olduğunu belirterek, "Zabıta birimimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarının güvencesidir. Görevleri gereği belediyemizin gören gözü, işiten kulağı olan Zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Toplum huzuru ve sağlığı için fedakarca görev yapan zabıta personelimizin Zabıta Haftasını kutlar, görevlerinde başarı, yaşamlarında sağlık ve mutluluk dilerim" dedi.

Esnafa da hayırlı işler dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Şehir ekonomisinin bel kemiği olan esnaflarımız bizim için çok değerli. Esnafımızla her zaman iç içe olmaya ve taleplerini dinlemeye devam edeceğiz. Zabıta haftasını da kıymetli esnaflarımızla birlikte kutlamak istedik. Bu vesileyle esnafımızla da sohbet etme ve sorunlarını dinleme imkanı bulduk" diye konuştu.

Talep ve önerilerini dinlediği esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, işyerlerindeki müşterilerle ve vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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