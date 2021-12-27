Başkan Bıyık, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi - Haberler
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Başkan Bıyık, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi

Başkan Bıyık, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

Her gün farklı bir camide vatandaşlarla buluşan Başkan Bıyık'ın bu kez adresi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Karatoprak Cami oldu. Başkan Bıyık'a AK Parti Darıca İlçe Başkanvekili Hamza Doğan, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Muzaffer Bıyık, Karatoprak Cami'de vatandaşlarla beraber sabah namazını kıldı. Kılınan sabah namazının ardından Muzaffer Bıyık, cemaat ile bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Muzaffer Bıyık, kahvaltı sırasında vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyerek not aldı. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi

Başkan Bıyık, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi

Başkan Bıyık, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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