Başkan Bıyık vatandaşların sorularını canlı yayında cevapladı
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Muzaffer Bıyık, Darıca, Yaşam

Başkan Bıyık vatandaşların sorularını canlı yayında cevapladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sosyal medya üzerinden canı yayınla bir araya geldi.

28.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:07
Başkan Bıyık vatandaşların sorularını canlı yayında cevapladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sosyal medya üzerinden canı yayınla bir araya geldi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Darıca'da örnek çalışmalara imza atan ve ilçe genelinde çalışma yürüten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal medya üzerinden canlı yayınla takipçileri ve Darıcalılar ile "Gönül Buluşması" programı gerçekleştirdi. Bölgede bir ilki gerçekleştiren ve "Sosyal Medya Gönül Buluşması" adı altında Darıcalılarla sosyal medya üzerinde bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, hem korona virüs salgınına karşı Darıca'da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi hem de canlı yayında vatandaşların merak ettiği sorulara tek tek cevap verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgiler vererek, "Göreve geldiğimiz günden beri hem kapılarımızı hem de gönlümüzü sizlere sonuna kadar açtık. Her zaman ve her fırsatta sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duydum. Bildiğiniz gibi 15 günde bir her mahallemizde gönül buluşmaları adı altında halk buluşmaları gerçekleştiriyor ve sizlerle hasbihal ediyorduk. Mahalle buluşmalarımızda sizlerin sorun ve taleplerini de dinleyerek birlikte çözüm bulmaya çalışıyorduk. Ancak devletimizin korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında kalabalık toplantı ve etkinlikleri iptal etmesi kararı sonrasında bizler de Darıca'da bu tür etkinlikleri erteledik. Bir araya gelemesek de görüşemesek de aklımızın ve gönlümüzün sizde olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu sosyal medya gönül buluşması programını da bu amaçla sizlerle uzaktan da olsa bir araya gelme, dertleşme, hasbihal etme amacıyla gerçekleştiriyoruz. Malumunuz sosyal mesafeyi korumak ve izolasyon bu süreçte çok önemli" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın son bölümünde ise Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, canlı yayını takip eden vatandaşların sorularını yanıtladı. Darıca geneline titiz bir çalışma yürüttüklerini ve bütün mahallelerde dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ettiklerini söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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