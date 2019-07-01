Başkan Bıyık, vatandaşları ihmal etmiyor
KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşla bir araya gelerek hasbihal ediyor.
KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşla bir araya gelerek hasbihal ediyor.
Gün içinde makamında kapısını hiç kapatmayan ve her gelen vatandaşın sorununu dinlemeye özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahada da Darıcalılarla iç içe olarak hasbihal ediyor. Her fırsatta vatandaşın içinde olan ve genç yaşlı 7'den 70'e bütün vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bıyık, her kesimle kurduğu sıcak diyalogla talepleri ve şikayetleri yerinde dinliyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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