Başkan Bıyık'tan gençlere ücretsiz internet müjdesi
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Başkan Bıyık'tan gençlere ücretsiz internet müjdesi

Başkan Bıyık'tan gençlere ücretsiz internet müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçerisinde hediye internet yüklü kartvizitler hazırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, talep eden gençlere hediye edecek.

İçerisinde hediye internet yüklü kartvizitler hazırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, talep eden gençlere hediye edecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla gençlere yönelik özel bir proje daha hayata geçiyor. Bu kapsamda gençlere yönelik projelere ağırlık veren Darıca Belediyesi, korona virüs kısıtlamalarında evlerinde kalan ve sosyal medyada daha fazla vakit geçiren gençler için ücretsiz internet dağıtacak. 1 GB'lik ücretsiz internet kartvizitleri, talep eden gençlere ayrım yapmadan ücretsiz dağıtılacak. Başkan Bıyık da sokakta karşılaştığı gençlere internet yüklü kartvizitlerden hediye edecek.

Gençlere seslenen ve sokakta karşılaştıklarında kendisinden internet yüklü kartvizit istemeyi unutmamalarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Gençleri önemsiyor ve değer veriyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken gençlerin taleplerini ve beklentilerini dikkate almaya özen gösteriyoruz. Bir belediye başkanı ve abileri, arkadaşları olarak gençlerle her zaman bir arada olmaya gayret ediyorum. Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan gençlerimiz daha fazla sosyal medyada vakit geçirdikleri için onlara destek olmak ve internet desteği vermek istedik. Beni gördüğünüz yerde kartvizit istemekten çekinmeyin. Hediye internetleri güle güle kullanın. İnşallah en kısa sürede sokaklarda yine özgürce dolaşacağımız günler yakın. Hep birlikte kurallara uyarak korona virüsü yeneceğiz" dedi.

Nasıl kullanılıyor?

Gençler ücretsiz internetleri hediye.darica.bel.tr adresinden ya da kartvizitin arkasında yer alan kare kodu okutarak kampanyaya katılarak kullanabilecek. Kartvizitin arkasında bulunan şifreyi çıkan ekrana girerek kişisel bilgileriyle kaydolarak 1 GB interneti telefon hatlarına yükleyebilecekler. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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