Başkan Bıyık'tan 23 Nisan mesajı Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bıyık, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından; 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' denilerek TBMM'nin açılışı vesilesi ile tüm dünya çocuklarına hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 100'üncü Yılını kutlamanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Yıllarca verilen şanlı bir mücadelenin ardından Türk milletinin iradesini temsil etmek amacıyla 23 Nisan 1920'de TBMM kurulmuş ve bu kutlu gün mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir örnekle geleceğimiz olan çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmiştir. Dünyamızın bugün içinde bulunduğu ve topyekün mücadele ettiği bu zorlu süreçte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını meydanlarda coşkuyla kutlayamayacak olmamızın hüznü içimizi burksa da gönlümüze düşürdüğü coşku ve heyecan hiç bir zaman hiç bir şartta eksilmediği gibi yine eksilmeyecektir. Bu yıl bayramlarını sağlıklı bir gelecek için evlerinde kalarak geçirmek zorunda olan çocuklarımız aileleri ile birlikte 23 Nisan coşkusunu en üst seviyede yaşayacaklar ve bu bayramı kendilerine hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yad edeceklerdir. Buradan bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isterim ki nice milli ve manevi bayramları birlikte coşku ile kutlamak sevgi ile kucaklaşmak özlenen güzel günlere biran önce kavuşmak için bugün hepimiz evimizde kalmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, Milli mücadele kahramanlarımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve rahmetle anıyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA