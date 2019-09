Başkan Bıyık, pazarda vatandaşlarla buluştu

17.09.2019 16:08

Osmangazi Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nı gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sorun ve isteklerini dinledi.



gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nı ziyaret ederek hem pazarı gezdi hem de pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Osmangazi Mahallesi'nde bulunan saat kulesi önünde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, aşure kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı. Başkan Bıyık, aşure dağıtımından sonra 'Salı Pazarı'nı da ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.



Esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyip taleplerini not alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta sokakta olmaya devam edeceğini söyleyerek, "Sadece seçim dönemlerinde değil her zaman sizlerin içinde olmaya devam edeceğim. Sizlerin derdi her zaman bizim derdimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Darıca Belediyesi, zor zamanlarınızda sırtınızı dayadığınız bir dayanak olacak. Çarşıda, pazarda, mahallede sokakta, düğünde cenazede hep birlikte olacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA