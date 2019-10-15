Başkan Bıyık, Pazar esnafını ziyaret etti

15.10.2019 17:23

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her hafta farklı bir mahallede kurulan pazarı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinliyor. Bu kapsamda Başkan Bıyık'ın son olarak Osmangazi Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarını ziyaret etti. Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erattır ve Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş ile birlikte pazarı gezen Bıyık, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcı esnafıyla kahvaltı da yapan Başkan Bıyık, vatandaşlara dokunacak işler yapacaklarını ifade ederek, "Bizim belediye olarak gündemimizle vatandaşın gündemi aynı olacak. Halkımızın istemediği şeyleri yapmayacağız. Mahallelerimizi gezerek sorun ve taleplerini not alıyoruz. Aldığımız notları dikkate alarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak işler yapacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA