Başkan Bıyık, Nenehatun'da vatandaşlarla buluşacak

06.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:45

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Nenehatun Mahallesi'nde Gönül Buluşmaları programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gönül Buluşmalarının üçüncüsü Nenehatun Mahallesi'nde düzenlenecek. Daha önce Sırasöğütler Mahallesi ve Emek Mahallesi'nde gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Gönül Buluşmaları programı ile mahalle sakinleriyle birebir temas kuran ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Bıyık, Nenehatun Mahallesi'nde de vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştirecek. Nenehatun Mahallesi Havuzlu Park'ta 9 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan programa Başkan Bıyık'ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.



Nenehatun Mahallesi sakinlerini Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Bıyık, "Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca'da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Cumartesi günü Nenehatun Mahallesi'nde üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA