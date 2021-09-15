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Başkan Bıyık, Mehmetçikleri askere uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Bıyık, Mehmetçikleri askere uğurladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, asker ocağına gidecek gençleri yalnız bırakmayarak asker uğurlama eğlencelerine katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, asker ocağına gidecek gençleri yalnız bırakmayarak asker uğurlama eğlencelerine katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, askere gidecek gençleri yalnız bırakmıyor. Asker uğurlama eğlencelerine katılan Başkan Muzaffer Bıyık, gençler ve aileleriyle heyecanlarını paylaşıyor. Darıca'dan ayrılarak asker ocağına gidecek gençleri uğurlayan Başkan Muzaffer Bıyık, içinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çanta hediye ederek hayırlı tezkereler diledi.

Gençlerle sohbet edip duygularını paylaşan Başkan Muzaffer Bıyık, "Askerlik Türk milleti için en kutsal görevlerden biridir. Askerine Peygamberinin ismini veren Mehmetçiğim diyen, asker ocağına Peygamber Ocağı diyen bir milletin evlatları olarak askere gitmek bizim için düğün bayram anlamı taşır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Rabbim bütün askerlerimizi korusun. Sağ salim gidip dönün inşallah. Gençlerimizin, askerlik vazifesini yerine getirip kazasız belasız gidip dönmelerini diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

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