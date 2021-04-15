Başkan Bıyık, iftar öncesi vatandaşlarla buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında mahalle mahalle ve sokakları gezerek Ramazan'ın bereketini hemşehrileri ile paylaşıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında mahalle mahalle ve sokakları gezerek Ramazan'ın bereketini hemşehrileri ile paylaşıyor.

Ramazan ayında Darıca Belediyesi tarafından her gün ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılırken, erzak ve gıda yardımları da sürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her akşam farklı bir mahallede sokak gezileriyle ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinliyor. Mahalle muhtarı, meclis üyesi ve mahalle başkanının da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Muzaffer Bıyık, korona virüs önlemleri eşliğinde esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini de dinliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı