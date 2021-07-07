Başkan Bıyık, gençlerle bir araya geldi
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Başkan Bıyık, gençlerle bir araya geldi

Başkan Bıyık, gençlerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Gençlik Koridoru' projesi kapsamında gençlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Gençlerle buluşmak için can atıyoruz.

'Gençlik Koridoru' projesi kapsamında gençlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Gençlerle buluşmak için can atıyoruz. Gençleri önemsiyoruz" dedi.

Darıca Belediyesi 'Gençlik Koridoru' projesine başladı. Sosyal medya üzerinden yapılan yarışmaya katılan gençler arasında yapılan çekilişte 10 talihli ile yemekte bir araya gelen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin taleplerini ve fikirlerini dinledi.

Yemek sohbetinde gençleri dinleyen Bıyık, yarışmayı kazanan gençlere akıllı bileklik hediye etti. Gençleri önemsediğini ve fikirlerine değer verdiğini ifade eden Başkan Bıyık, gençlerle karşılıklı playstation oynadı. İskoliye Sanat Akademisi, Kitap Kafe, Millet Kıraathanesi ve yeni spor kompleksleri gibi gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler de veren Başkan Muzaffer Bıyık, gençler için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Bu koridorda sadece gençler olacak"

Gençlik Koridoru projesini gençlerle daha fazla bir araya gelmek amacıyla başlattıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak gençleri her zaman önemsiyor ve fikirlerine değer veriyoruz. Belediyemiz bünyesinde gençliğe daha fazla yatırım yapmak amacıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü kurduk. Gençlik Koridoru Projesi de gençlerle daha fazla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmanın ilk adımlarından biri. Bu koridorda sadece gençler olacak. 15-25 yaş arasındaki gençlerle zaman zaman sosyal medya üzerinden yapacağımız yarışmalar sonrasında bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız" dedi. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, gençlerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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