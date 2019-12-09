Başkan Bıyık esnafı gezdi

09.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:11

Esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnafın hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza atacaklarını söyledi.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yoğun programlarına rağmen esnafı ihmal etmiyor. Her fırsatta esnafla bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, hafta sonu Darıca merkezde esnaf ziyaretleri yaptı. Darıca esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, belediye olarak esnafla her zaman işbirliği içinde olacaklarını ifade etti. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla Darıca'yı esnafıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yöneteceklerini belirten başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak gönül belediyeciliğini hayata geçiriyoruz. Toplumun her kesimiyle diyalog halindeyiz. Esnaflarımız Darıca'nın en önemli değerlerinden biri. Esnaf güçlü olursa Darıca güçlü olur. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Esnafımızı her zaman önemsiyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Sizlerin ve toplumun her kesiminin görüşleri bizim için önemli. Darıca'yı birlikte yönetmek istiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA