Başkan Bıyık "Darıca'nın marka değerini arttıracağız"
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Başkan Bıyık "Darıca'nın marka değerini arttıracağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Bıyık 'Darıca'nın marka değerini arttıracağız'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı esnaf ziyaretlerinde projelerle Darıca'nın marka değerini yükselteceklerini belirtti.

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı esnaf ziyaretlerinde projelerle Darıca'nın marka değerini yükselteceklerini belirtti.

Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bayramoğlu bölgesinde faaliyet gösteren emlak sektörü temsilcilerini ziyaret eden Başkan Bıyık, sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu. Darıca'nın cazibesini arttıracak ve marka değerini yükseltecek projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca'yı ortak akılla ve işbirliği içinde yönetmek için çalışıyoruz. Her sektörden temsilcilerle bir araya gelerek ilçemize en güzel katkıyı vermek istiyoruz. Darıca, bölgemizin en güzel ilçelerinden biri. Darıca'nın marka değerini yükseltecek çalışmalara ağırlık veriyoruz. Millet Bahçesi ile ilçemizin cazibesi daha da arttı. Yapımı devam eden Darıca-Gebze metrosu ilçemize değer katacak. Bayramoğlu bölgesi bizim gözbebeğimiz. Bayramoğlu'nun eski günlerine dönmesi için Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Balyanoz Koyu'nun ikinci etap projesinde çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında Bayramoğu'na artı değer katacak. Tuzla-Bayramoğlu bağlantı yolu ve Aquapark projemizle birlikte hem Bayramoğlu'nun hem de Darıca'nın marka değerini daha da yukarı taşıyacağız. Projelerimizin ana amacı ilçemizin daha yaşanabilir ve tercih edilen bir şehir olması. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Bıyık 'Darıca'nın marka değerini arttıracağız'
Başkan Bıyık 'Darıca'nın marka değerini arttıracağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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