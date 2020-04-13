Başkan Bıyık, çağrı merkezine gelen telefonları cevapladı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında belediyenin çağrı merkezini arayıp, talep ve isteklerde bulunan vatandaşların telefonlarına cevap verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında belediyenin çağrı merkezini arayıp, talep ve isteklerde bulunan vatandaşların telefonlarına cevap verdi.

Darıca Belediyesi, korona virüs algınına karşı önlemleri arttırırken, ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmayarak destekte bulunuyor. Salgını önleme çalışmaları kapsamında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" da 7 gün 24 saat gelen çağrılara cevap vererek ihtiyaç sahiplerine taleplerini ulaştırıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca Belediyesi merkez bina ve Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde iki ayrı ekiple hizmet veren Vefa Sosyal Destek Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Telefonun başına da geçen Başkanı Muzaffer Bıyık, gelen aramalara cevap vererek vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşların isteklerini not alan Başkan Muzaffer Bıyık, ekipleri yönlendirerek taleplerin evlere ulaşmasını sağladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların tüm ihtiyaç ve talepleri için hazır olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Çağrı telefonumuz 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İhtiyacı olan hiç kimse aramaktan çekinmesin. Darıca Belediyesi olarak bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında ve yardımcısı olacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA