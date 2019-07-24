Başkan Bıyık bilgievi öğrencileriyle bir araya geldi

Osmangazi Bilgi evini ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaz okullarında eğitim gören çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

Geleceğimizin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için belediye olarak her zaman destek olacaklarını ifade eden Bıyık, ailelere de gönül rahatlığıyla çocuklarını bilgi evlerine göndermeleri çağrısında bulundu.

Dokuz ayrı mahallede hizmet veren Bilgi Evlerinde yaz programı kapsamında çocuklara Kuran-ı Kerim eğitiminin yanı sıra Türkçe, Matematik, İngilizce ve Fen Bilimleri eğitimleri veriliyor. Eğitimlerin yanı sıra zeka oyunları, sokak oyunları, origami, satranç ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelerin yapıldığı Bilgi Evleri öğrencilerin vaz geçilmez mekanları haline geldi.

Başkan Bıyık, 9 ayrı mahallede hizmet veren bilgi evlerinin, çocukların ruhsal ve bedensel gelişime katkı sağlayacak birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade etti. Başkan Bıyık, "Özellikle günümüzde televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi son yılların bağımlılık oluşturan teknoloji aletlerinden öğrencileri uzaklaştırarak çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini ve fiziksel aktivitelere katılmasını amaçlıyoruz. Zeka oyunları, sokak oyunları, origami, satranç ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelerle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA