Başkan birinci olan genç okçuyu altınla ödüllendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan birinci olan genç okçuyu altınla ödüllendirdi

Başkan birinci olan genç okçuyu altınla ödüllendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de düzenlenen müsabakada birinciliği elde eden Gürünlü genç okçuyu Gürün Belediye Başkanı çeyrek altınla ödüllendirdi.

Kayseri'de düzenlenen müsabakada birinciliği elde eden Gürünlü genç okçuyu Gürün Belediye Başkanı çeyrek altınla ödüllendirdi.

Sivas Gürünlü olan 17 yaşındaki genç okçu İrem Ocakçı, Kayseri'de makaralı yay kadet bayanlar kategorisinde düzenlenen müsabakada il birincisi olarak Gürün'ün gururu oldu. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi genç okçuyu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Genç sporcuyla bir süre sohbet eden Başkan Çiftçi, hedefi milli takıma girmek olan sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirdi. - SİVAS

Başkan birinci olan genç okçuyu altınla ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan birinci olan genç okçuyu altınla ödüllendirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 17:51:37. #1.15#

title